De l’avoine? Oh oui! Tous les gourous de la nutrition et de la santé sont d’accord là-dessus: l’avoine nous veut du bien. Avec ce dessert, vous gagnez sur tous les plans: il est sain et délicieux. Idée: replacez la boule de glace par du yaourt et vous obtenez un petit déjeuner d’expception!





Pour 4 personnes

20 g de noix de pécan, grossièrement hachées

20 g de mix de graines

150 g de flocons d’avoine

sel

100 g d’huile de coco, fondue

4 c à s de miel

800 g de mangue surgelée, décongelée

4 boules de glace vanille



Durée: 10 min. + cuisson 25 min.

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 200°C.

2. Dans un bol, mélangez les noix de pécan avec le mix de graines, les flocons d’avoine et une bonne pincée de sel. Versez- l’huile de coco liquide et le miel et mélangez soigneusement.

3. Placez les morceaux de mangue dans un plat à gratin.

4. Recouvrez les fruits avec le mélange d’avoine et enfournez pendant 20 à 25 minutes environ, ou jusqu’à ce que le crumble soit doré.

5. Sortez le crumble du four et servez-le chaud ou tiède, accompagné d’une boule de glace vanille.