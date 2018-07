En été, pas envie de passer des heures à transpirer en cuisine… Vive les recettes qui nécessitent peu de temps, peu d’ingrédients et peu de travail, comme ces pâtes au citron et spaghettis de courgette. Le plein de fraîcheur!





Pour 4 personnes:

500 g de spaghettis bio

1 courgette

huile d’olive bio

2 gousses d’ail, écrasées

400 ml de crème

zeste de 2 citrons bio

poivre et sel

30 g de persil plat, haché

50 g de Parmigiano Reggiano, râpé



Durée: 20 min.

Niveau: facile



1. Faites cuire les spaghettis al dente comme indiqué sur l’emballage, dans de l’eau salée.

2. Au spiralizer ou au couteau économe, réduisez la courgette en spaghettis. Les lanières doivent avoir environ 3 mm d’épaisseur.

3. Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle, à feu doux. Faites-y revenir l’ail écrasé pendant 2 minutes, augmentez le feu et ajoutez les spaghettis de courgette. Faites-les sauter 2 à 3 minutes et mouillez avec la crème.

4. Ajoutez le zeste de citron et assaisonnez de poivre et sel.

5. Faites cuire et réduire la sauce à feu doux pendant 2 à 3 minutes avant d’ajouter le persil plat et de mélanger les spaghettis avec la sauce.

6. Servez avec du Parmigiano Reggiano.