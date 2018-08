En 2018, les gin-tonic se suivent mais ne se ressemblent pas. Il n’y a qu’à faire comme David Lebeer (de The Cobbler), élu meilleur bartender de Belgique grâce à son Gin Fizz. Qui sait, ce sera peut-être justement le prédécesseur du gin-tonic qui lui piquera sa place de boisson-star?





Pour un cocktail



Pour le sirop de pêche

150 g de sucre

150 ml d’eau

1/2 pêche, en quartiers

3 brins de thym



Pour le cocktail:

glaçons

20 ml de sirop de pêche

30 ml de jus de citron

50 ml de gin



Pour la finition:

eau gazeuse

tranche de pêche

brin de thym



Durée: 25 min. + 5min.

Niveau: facile



Pour le sirop de pêche:

1. Mettez tous les ingrédients dans une petite casserole et faites-les cuire et réduire de moitié à feu doux, en remuant. Cela vous prendra environ 10 à 15 minutes.

2. Laissez refroidir complètement le sirop.

3. Filtrez le sirop.



Pour le cocktail:

1. Remplissez le shaker de quelques glaçons et tous les ingrédients du cocktail.

2. Secouez vigoureusement pendant 30 secondes.

3. Retirez les glaçons et versez le cocktail dans le verre rafraîchi au préalable.

4. Allongez d’eau gazeuse. Décorez d’une tranche de pêche et un brin de thym.

5. Servez sans attendre.