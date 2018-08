La tomate aux crevettes, c’est de toute façon un régal. Mais si vous la préparez avec des tomates fumées et vous remplacez la mayo par une sauce au citron vert, vous allez voir ce que vous allez voir…





Pour 6 personnes:

2 c à s de copeaux de bois

250 g de tomates cerise, coupées en deux

poivre et sel

2 oignons de printemps, émincés

100 g de crème épaisse

zeste d’1 citron vert

huile d’olive

250 g de crevettes

1 cœur de laitue little gem, en lanières



Durée: 30 min.

Niveau: moyen



1. Placez un morceau de papier aluminium au fond d’une casserole. Parsemez-le de copeaux de bois et recouvrez d’un autre morceau de papier aluminium, suivi d’une grille (à tarte).

2. Disposez délicatement les tomates cerise sur la grille et assaisonnez-les de poivre et sel.

3. Mettez le couvercle sur la casserole, afin que la fumée ne s’échappe pas.

4. Placez la casserole à feu vif, jusqu’à ce que la fumée commence à circuler. Ensuite, baissez le feu et laissez fumer 4 à 5 minutes.

5. Retirez délicatement les tomates de la casserole et laissez-les refroidir un moment.

6. Mélangez les tomates avec l’oignon de printemps et disposez-les dans les verrines.

7. Mélangez la crème épaisse avec le zeste de citron vert, un peu d’huile d’olive, poivre et sel. Mélangez les crevettes avec cette sauce. Disposez une couche de crevettes par-dessus les tomates et terminez par les lanières de salade little gem.