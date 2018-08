Un lunch rapide à déguster en route, un snack sur le pouce pour les enfants ou juste un peu de soleil dans l’assiette: quelle que soit la demande, les empanadas sont la réponse. Le chausson de pâte feuilletée des Argentins, à fourrer comme bon vous semble, c’est du vrai street food, et c’est super facile à faire!





Pour 10 à 12 empanadas:



150 g de patate douce, épluchée et en dés

huile d’olive

1/2 oignon, émincé

1 gousse d’ail, écrasée

150 g de haché mixte

1 c à s de concentré de tomates

1 c à c de paprika en poudre

1 c à c de thym séché

poivre et sel

2 fonds de pâte feuilletée

1 œuf, légèrement battu



Pour la sauce:

20 g de coriandre

1 avocat, pelé et en dés

125 g de yaourt à la grecque

1 citron vert, pressé

pincée de poivre de Cayenne

poivre et sel



Durée: 30 min.

Niveau: moyen



Pour les empanadas:

1. Faites cuire la patate douce à l’eau ou à la vapeur en 15 à 20 minutes.

2. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle, à feu moyen, et faites-y revenir l’oignon et l’ail pendant 2 minutes

3. Ajoutez la viande hachée et faites-la cuire 5 minutes en la détachant à la fourchette.

4. Pendant ce temps, à la fourchette, écrasez la patate douce en purée et incorporez-la dans la viande, ainsi que le concentré de tomates.

5. Assaisonnez de paprika en poudre, thym, poivre et sel.

6. Retirez le mélange de la casserole et faites-le refroidir.

7. Préchauffez le four à 180°C.

8. Déroulez les deux rouleaux de pâte feuilletée et découpez-y 5 à 6 cercles à l’aide d’un emporte-pièce rond.

9. Dressez un peu de farce sur chaque morceau de pâte et repliez le tout.

10. Pressez les bords à la fourchette pour les sceller et badigeonnez les empanadas d’œuf battu.

11. Placez délicatement les empanadas sur une plaque tapissée de papier cuisson et faites-les cuire 20 à 25 minutes au four chaud.



Pour la sauce:

1. Mettez tous les ingrédients de la sauce dans le blender et mixez pour obtenir une sauce onctueuse.

2. Goûtez et rectifiez le poivre et le sel.

3. Servez les empanadas accompagnées de sauce.