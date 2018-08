Pâte feuilletée, ricotta et tomates cerise. C’est tout ce que vous devrez acheter pour préparer cette tarte. Hop, au four, un peu d’origan et d’huile d’olive, du poivre et du sel et votre lunch est prêt!





Pour 6 personnes



Pour les tomates:

500 g de tomates cerise, coupées en deux

1 c à c d’origan séché

poivre et sel

huile d’olive



Pour la tarte:

1 pâte feuilletée

250 g de ricotta

1 c à c d’origan séché

poivre et sel



Durée:

Pour les tomates: 5 min + 2h au four

Pour la tarte: 10 min. + 25 à 35 min. au four

Niveau: facile



Pour les tomates:

1. Préchauffez le four à 100°C.

2. Placez les tomates cerise, face coupée vers le haut, sur une plaque tapissée de papier cuisson.

3. Saupoudrez d’origan, assaisonnez de poivre et sel et arrosez d’huile d’olive. Faites sécher les tomates au four pendant 1,5 à 2 heures.

4. Sortez les tomates séchées du four et laissez-les refroidir un moment.



Pour la tarte:

1. Préchauffez le four à 200°C.

2. Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque de cuisson et piquez-y quelques trous à la fourchette.

3. Recouvrez la pâte de ricotta et saupoudrez-la d’origan, poivre et sel.

4. Faites cuire la tarte 25 à 35 minutes au four.

5. Sortez la tarte du four garnissez-la de tomates cerise, arrosez d’huile d’olive et servez.