Vous craignez que votre poulet au four soit un peu trop banal? Eh bien, ajoutez quelques olives pour la touche méditerranéenne, des raisins secs pour une note sucrée et un peu de vin blanc pour rehausser le tout. Et le voilà transformé en bombe de goût !





Pour 4 personnes:



4 cuisses de poulet

1 fenouil, en quartiers

50 g d’olives vertes

15 g de thym frais

2 gousses d’ail, écrasées

50 g de raisins secs

huile d’olive

200 ml de vin blanc

poivre et sel

800 g de pommes de terre grenaille (coupées en deux si elles sont grandes)



Durée: 15 min. + 50 min. au four

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Mélangez l’ail écrasé avec les raisins secs, 4 c à s d’huile d’olive, le vin blanc, poivre et sel. Laissez macérer dix minutes.

3. Disposez les cuisses de poulet dans un plat allant au four. Ajoutez les olives, le fenouil et les brins de thym.

4. Versez le mélange au vin blanc dans le plat.

5. Mettez les pommes de terre dans un autre plat pouvant aller au four. Arrosez-les d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel et mélangez le tout.

6. Enfournez les deux plats 45 à 50 minutes dans le four chaud.

7. Sortez les plats du four et servez.