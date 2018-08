Les desserts italiens ne sont pas toujours des plus légers. Quand on pense à toute la crème qu’ils mettent dans une panna cota, par exemple… Si en été, vous préférez alléger vos desserts, vous n’aurez même pas à vous priver de panna cotta, car nous vous avons concocté une version au yaourt. Ajoutez des fraises et buon appetito!





Pour 4 personnes:



Pour les fraises cuites:

250 g de fraises, en morceaux

50 g de sucre



Pour la panna cotta:

4 feuilles de gélatine

75 g de sucre

150 ml de crème, 30%

300 g de yaourt à la grecque



Durée: 30 min. + 3 à 4 heures au réfrigérateur

Niveau: moyen



Pour les fraises cuites:

1. Dans un petit poêlon, mélangez les fraises avec le sucre.

2. Faites cuire environ 3 à 4 minutes.

3. Retirez du feu et laissez refroidir.



Pour la panna cotta:

1. Faites tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide.

2. Dans un petit poêlon, mélangez la crème et le sucre.

3. Faites chauffer à feu doux, sans porter à ébullition. Remuez jusqu’à ce que le sucre soit dissous.

4. Eteignez le feu. Pressez les feuilles de gélatine entre vos doigts pour les essorer et incorporez-les dans la crème en remuant.

5. Laissez refroidir le mélange 5 à 10 minutes avant d’y incorporer le yaourt.

6. Versez la panna cotta dans des verrines et placez-la au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures.

7. Garnissez chaque verrine d’une cuillérée de compote de fraises et servez immédiatement.