Les mois d’été touchent à leur fin, mais nous ne prenons pas encore congé du soleil, ni de l’ambiance des vacances. Chaque bouchée de ces Souvlaki à la grecque a le goût du soleil, rien de tel pour vous imaginer quelque part au bord de la méditerranée. Miam!





Pour 4 personnes:



Pour la feta fouettée:

100 g de feta, émiettée

100 g de fromage crème

1/2 citron, pressé

1 c à c d’origan séché

poivre



Pour les Souvlaki:

800 g de mignonette de porc, découpée en dés

1/2 citron, pressé

1 c à s de paprika en poudre

1 c à s d’origan séché

poivre et sel

2 c à s d’huile d’olive

8 pains pita

1/2 concombre, en rondelles



Durée: 30 min. + 60 min. au réfrigérateur

Niveau: facile



Pour la feta fouettée:

1. Au blender ou au robot ménager, mixez la feta avec le fromage crème, le jus de citron, l’origan et le poivre, jusqu’à la formation d’un mélange crémeux.

2. Réservez au réfrigérateur.



Pour les souvlaki:

1. Mélangez la viande avec le jus de citron, le paprika en poudre, l’origan, l’huile d’olive, le poivre et le sel. Faites mariner au moins une heure au réfrigérateur.

2. Faites chauffer une poêle à griller à feu vif et pendant ce temps, enfilez la viande sur des piques à brochettes.

3. Faites griller vos brochettes de toutes parts pendant 4 à 5 minutes.

4. Sortez les brochettes de la poêle, nettoyez celle-ci avec un peu de papier absorbant et placez-y les pains pita. Faites-les griller environ 1 minute de chaque côté.

5. Sortez les pains pita de la poêle, garnissez-les d’abord de feta fouettée, puis de rondelles de concombre. Terminez par la viande.