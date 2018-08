Un hachis parmentier aux poireaux, voilà un plat bien de chez nous. Mais les grands classiques sont là pour être réinventés et améliorés, avec des patates douces, par exemple, qui apportent une touche de couleur et plein de goût.





Pour 4 personnes:



1 kg de patates douces, épluchées et en dés

beurre

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, écrasées

500 g de haché mélangé (porc-bœuf)

2 c à s de concentré de tomates

3 poireaux, nettoyés et en rondelles

poivre et sel

pincée de muscade

100 g d’emmental, râpé



Durée: 45 min. + 15 min. au four

Niveau: moyen



1. Faites cuire les patates douces dans de l’eau salée en 20 minutes environ.

2. Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle et faites-y revenir l’ail et l’oignon à petit feu pendant 1 minute.

3. Augmentez le feu et ajoutez la viande hachée. Faites-la cuire 3 minutes en remuant et assaisonnez de poivre et sel.

4. Pendant ce temps, faites fondre une noisette de beurre dans une autre poêle et faites-y revenir les poireaux pendant 7 minutes environ. Assaisonnez de poivre et sel.

5. Préchauffez le four à 220°C.

5. Egouttez les patates douces et écrasez-les en purée avec une noix de beurre, du sel, du poivre et une pincée de muscade.

6. Disposez la viande hachée dans le fond d’un plat à gratin. Recouvrez d’une couche de poireaux et ensuite d’une couche de purée de patates douces. Saupoudrez de fromage râpé et faites gratiner le tout au four pendant 10 à 15 minutes.