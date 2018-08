L'automne approche! Préparez petits et grands à affronter ces journées chargées avec un vrai ‘power petit déj’ qui ne contient que des bonnes choses naturelles.





Pour 2 personnes:

150 g de mûres

200 g de yaourt à la grecque

1 c à s de miel

30 g de quinoa, cuit et refroidi

4 feuilles de menthe fraîche, hachées

2 c à s de mélange de graines

2 c à s de noix de cajou, grossièrement hachées



Durée: 15 min.

Niveau: facile



1. A la fourchette, écrasez grossièrement 100 g de mûres. Mélangez-les avec le yaourt et le miel.

2. Versez le yaourt dans deux verres ou deux bols et garnissez-le de quinoa cuit, le reste des mûres, la menthe, les graines et les noix de cajou.

3. Servez immédiatement.