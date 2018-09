La recette antistress: notre petit déjeuner rapide et kidsproof

Bon et sain

Eliminez le stress du rush matinal en préparant le petit déjeuner la veille: ‘overnight oats’ à la banane et au chocolat.





Pour 1 bol:

1 banane

10 c à s de flocons d’avoine

250 ml de lait

1 c à s de miel

1 c à s de cacao en poudre

pincée de sel

chocolat noir (15 à 20 g), en petits morceaux



Durée: 5 min. + 1 nuit au réfrigirateur

Niveau: facile



1. Ecrasez la moitié de la banane en purée.

2. Mélangez la banane écrasée avec les autres ingrédients, sauf le chocolat noir. Couvrez et laissez reposer une nuit au réfrigérateur.

3. Le lendemain matin, sortez vos ‘overnight oats’ du réfrigérateur. Décorez de rondelles de banane et de chocolat en morceaux.