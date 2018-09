Les mezzelune, ces pâtes farcies en forme de demi-lunes, viennent à point quand on n’a ni le temps, ni l’énergie de cuisiner pendant des heures. Préparez des choses simples, ajoutez une sauce rapide et délicieuse et le tour est joué!





Pour 4 personnes:



500 g de mezzelune ricotta/champignons

huile d’olive

4 chipolatas, coupées en morceaux

250 g d’épinards, rincés

poivre et sel

425 ml dés de tomates

1 c à s de sucre

10 g de basilic

100 ml de crème

100 g de Parmigiano Reggiano, râpé



Durée: 20 min.

Niveau: facile



1. Faites cuire les mezzelune dans de l’eau salée comme indiqué sur l’emballage.

2. Faites chauffer un peu d’huile d’olive dans une grande poêle et faites-y cuire les morceaux de chipolata de toutes parts pendant 2 minutes.

3. Ajoutez les épinards et prolongez la cuisson d’1 minute. Assaisonnez de poivre et sel.

4. Mouillez avec les dés de tomates et ajoutez le sucre, les feuilles de basilic et la crème. Mélangez et laissez mijoter 5 minutes. Goûtez et rectifiez éventuellement le poivre et le sel.

5. Egouttez les mezzelune et servez-les avec la sauce et le fromage râpé.