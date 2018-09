Vous préparez une pâtisserie et après, c’est la corvée vaisselle... Vous ne connaissez que trop bien cela? Alors vous adorerez cette tarte tatin à la mangue, car elle se prépare dans un seul plat.





Pour 4 à 6 personnes:

100 g de sucre

eau

50 g de beurre salé, froid et en morceaux



Pour la tarte tatin:

2 à 3 mangues, épluchées et en lamelles

1 pâte feuilletée



Pour le mascarpone à la menthe:

10 g de menthe, ciselée

250 g de mascarpone

1 c à s de sucre

1 citron vert, zeste râpé



Durée: 25 min. + 20 à 30 min. au four

Niveau: moyen



1. Préchauffez le four à 180°C.

2. Dans une cocotte ou un moule pouvant aller au four, faites chauffer le sucre avec un filet d’eau. Attention: vous préparerez votre tarte dans le même récipient, donc choisissez-le de la bonne taille, pour le recouvrir plus tard de pâte feuilletée. Remuez pour dissoudre le sucre, à feu moyen. Restez dans les parages, car le caramel brûle facilement.

3. Dès que le caramel est doré, retirez le plat du feu. Déglacez avec un peu d’eau froide et incorporez immédiatement les morceaux de beurre frais. Remuez jusqu’à ce que tout le beurre soit incorporé et que vous obteniez un caramel au beurre salé sirupeux.

4. Disposez les lamelles de mangue dans le caramel et recouvrez le tout de pâte feuilletée.

5. Repliez les bords de pâte vers le bas en veillant à ce qu’elle enrobe bien les morceaux de mangue près des bords. Enfournez au four chaud pendant 20 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte feuilletée soit dorée.

6. Laissez refroidir la tarte tatin avant de la retourner, afin que le caramel ait le temps de coaguler.

7. Mélangez le mascarpone avec la menthe, le sucre et le zeste de citron vert. Servez avec la tarte tatin.