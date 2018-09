Vos enfants n'adorent pas les tranches de viande monotones? Enrobez-les d’une petite couche de panure croustillante et servez-les avec un stoemp aux carottes. Mines réjouis garanties!





Pour 4 personnes:



Pour le stoemp aux carottes:

500 g de pommes de terre, épluchées et en dés

500 g de carottes, épluchées et en morceaux

noix de beurre

muscade

poire et sel



Pour l’escalope viennoise:

4 escalopes de veau

poivre et sel

50 à 70 g de chapelure

1 c à c de paprika en poudre

2 œufs, légèrement battus

noix de beurre



Durée: 30 min.

Niveau: moyen



1. Faites cuire les pommes de terre et les carottes dans une seule casserole d’eau salée en 20 à 25 minutes environ.

2. Placez les escalopes de veau entre des feuilles de papier cuisson et aplatissez-les au rouleau à pâtisserie, à une épaisseur d’environ 0,5 cm. Assaisonnez de poivre et sel.

3. Dans une assiette creuse, mélangez la chapelure avec le paprika en poudre.

4. Passez la viande d’abord dans l’œuf battu, puis dans la chapelure.

5. Faites chauffer le beurre dans une poêle et faites-y cuire vos escalopes panées des deux côtés, à feu moyen, pendant environ 5 à 6 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

6. Egouttez les pommes de terre et les carottes. Ecrasez-les en purée avec du beurre, de la muscade, poivre et sel. Servez le stoemp avec les escalopes viennoises.