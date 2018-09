Les pâtes, c’est trop bon, mais malheureusement, ça fait grossir. Heureusement qu’avec un peu de créativité, on prépare facilement des alternatives plus ‘safe’ pour notre tour de taille. Des courgetti à la place des spaghettis et, pour les amateurs de cannellonis: des roulades de chou! Avec une bonne dose de vitamines en prime.





Pour 4 personnes:

1 chou blanc

150 g de riz blanc

250 g de choux de Bruxelles, en quartiers

2 échalotes, émincées

2 gousses d’ail, écrasées

2 boîtes de tomates pelées (800 g)

2 c à s de concentré de tomates

quelques brins de thym

3 c à s persil

1 c à c de paprika en poudre

1 c à c de poivre de Cayenne

400 g de haché mixte

1 œuf

3 c à s de chapelure

2 c à s de miel

huile d’olive

sel



Durée: 45 min.

Niveau: facile



1. Faites cuire le riz comme indiqué sur l’emballage. Détachez les feuilles extérieures du chou et coupez la nervure épaisse. Hachez le reste du chou. Posez les feuilles de chou dans l’eau de cuisson du riz.

2. Faites revenir l’ail et l’échalote dans un peu d’huile d’olive. Quand ils sont translucides, ajoutez le chou blanc haché et les choux de Bruxelles en quartiers, et prolongez la cuisson de quelques instants. Ajoutez le concentré de tomates et faites cuire encore 2 minutes. Ajoutez ensuite les boîtes de tomates, le thym, le miel et un filet d’eau. Assaisonnez de paprika en poudre, poivre de Cayenne et sel. Laissez mijoter 10 minutes à feu doux.

3. Sortez les feuilles de chou de l’eau de cuisson et égouttez le riz. Quand ce dernier est refroidi, mélangez-le avec la viande hachée, l’œuf, 2 c à s de persil et la chapelure. Assaisonnez de poivre et sel. Dressez le haché sur les feuilles de chou et enroulez le tout pour former un petit paquet. Placez-les dans la sauce tomate et faites-les cuire pendant 20 minutes environ.