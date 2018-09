Une pâtisserie qui réconforte et qui vous booste en même temps, n’est-ce pas le meilleur des deux mondes? Cette petite bombe de fraîcheur fait les deux, et les bonnes nouvelles ne sont pas encore terminées: elle est prête en un clin d’œil. Simple et efficace!





Pour 4 personnes:

75 g de beurre + supplément pour graisser le plat

180 g de sucre

180 g + 3 c à s de farine

1 citron + quelques rondelles pour la finition

100 ml de crème

4 œufs



Durée: 50 min.

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 180°C. Pétrissez la farine avec le beurre, 2/3 du sucre et 1 œuf pour obtenir une boule de pâte.

2. Graissez un moule à tarte ou un moule à quiche avec le beurre, farinez-le et placez-y la pâte. A la fourchette, piquez quelques trous dans la pâte. Faites-la cuire et dorer au four en 15 minutes environ.

3. Râpez le zeste du citron et pressez le jus. Dans un bol, mélangez-les avec le reste des œufs, le sucre, la crème et 3 c à s de farine. Sortez la pâte du four et versez-y le mélange.

Enfournez encore pendant 20 minutes, jusqu’à ce que la farce ait raffermi. Laissez refroidir sur une grille. Décorez de rondelles de citron.