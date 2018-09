Facile et blindé de vitamines: et hop, tout se cuit au four!

La cuisine au four qu’est-ce que ça peut nous simplifier la vie! On rassemble tous les ingrédients (poisson, légumes, pommes de terre et même le fromage) dans le même plat, on enfourne pendant une demi-heure et on passe à table. Bonheur!





Pour 4 personnes:

4 filets de cabillaud

1 courgette, en rondelles

4 pommes de terre à chair ferme, épluchées et coupées en tranches fines

250 g de tomates cerise

125 g de mozzarella, en tranches

50 g de Parmigiano Reggiano, râpé

2 c à c d’origan séché

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 35 min.

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 200°C. Huilez un plat allant au four et disposez-y 4 portions de tranches de pomme de terre, de façon à ce qu’elles se chevauchent légèrement. Assaisonnez avec la moitié de l’origan, poivre et sel. Disposez ensuite les rondelles de courgette par-dessus, de la même manière.

2. Placez un filet de cabillaud sur chaque montage de légumes et assaisonnez de poivre et sel. Recouvrez-le d’une tranche de mozzarella et saupoudrez de Parmeggiano Reggiano.

3. Disposez les tomates cerise dans le plat. Assaisonnez une dernière fois d’origan, poivre et sel, arrosez d’huile d’olive et enfournez le plat pendant 25 minutes dans le four chaud.