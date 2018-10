On ne peut plus le nier: l’automne est bien là. La bonne nouvelle, c’est que les potirons sont de retour, eux aussi. Farcissez ces joyeux lurons orange de noix, pleurotes, panais et couscous, pour un plat de saison qui réchauffe le cœur.





Pour 4 personnes:

2 potirons butternut

200 g de couscous

1 c à s de curry en poudre

300 g de pleurotes

1 gros panais

50 g de noix, grossièrement hachées

2 échalotes, émincées

2 gousses d’ail, écrasées

bouquet de coriandre

2 c à s de persil haché

4 c à s de chapelure

huile d’olive

poivre et sel



Durée: 1 heure 20 min.

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 180°C. Coupez les potirons en deux, retirez les pépins et les filaments, et badigeonnez le potiron d’huile d’olive. Assaisonnez de poivre et sel et enfournez pendant 1 heure.

2. Préparez le couscous en suivant les indications de l’emballage. Epluchez le panais et coupez-le en petits dés. Déchirez les pleurotes en morceaux.

3. Faites revenir l’échalote et l’ail dans de l’huile d’olive. Quand ils sont translucides, ajoutez le panais et les pleurotes et faites sauter brièvement. Ajoutez le couscous, les noix et le persil. Mélangez et assaisonnez de curry en poudre, poivre et sel.

4. Sortez les potirons du four et évidez la chair à la cuillère, en laissant 1 cm. Ajoutez la chair évidée au couscous. Farcissez les potirons de ce mélange, saupoudrez de chapelure et faites dorer encore 5 minutes sous le gril du four. Décorez de coriandre.