La fondue fromage maison, c’est simple comme bonjour. Sauf quand on la rate et qu’on se retrouve avec une masse grumeleuse ou filandreuse… Mais ça, c’est quand on ne connaît pas LE petit truc qui change tout (et qu’on vous livre ici)! Vin blanc et liant pour sauces, voilà la formule magique…





Pour 4 personnes:

300 g d’emmental râpé

300 g de fromage pour gratins

200 g de gouda vieux, râpé

1/2 gousse d’ail

300 ml de vin blanc sec

1 c à s de jus de citron

1 c à s de liant pour sauces

2 c à s d’eau

2 poivrons rouges

250 g de champignons

2 pommes

300 g de chou-fleur, en bouquets

pincée de muscade

poivre

1 baguette



Durée: 30 min.

Niveau: facile



1. Dans le caquelon (ou une casserole à fond épais), mélangez le vin avec l’ail et le jus de citron. Faites chauffer à feu moyen. Ajoutez les différents fromages et faites fondre doucement, en remuant.

2. Diluez le liant pour sauces dans l’eau et ajoutez ce mélange dans la fondue, en remuant. Remuez jusqu’à ce que le tout se transforme en sauce onctueuse. Assaisonnez de poivre et de muscade.

3. Coupez la baguette en tranches. Coupez les légumes et la pomme en morceaux. Servez le tout avec la fondue au fromage.