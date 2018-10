Il n’y a pas plus banal qu’un œuf. Et pourtant, avec cet ingrédient tout bête, on peut préparer des plats étonnants et même exotiques. Les œufs tiennent le rôle principal dans ce curry indien vite prêt, et agrémenté de pain naan frais.





Pour 4 personnes



6 œufs

2 oignons, émincés

2 gousses d’ail, écrasées

2 c à s de curry en poudre

6 tomates, en morceaux

200 g de haricots verts

200 ml d’eau

2 c à s de coriandre, ciselée



Pour le pain naan:

300 g de yaourt

400 g de farine

1 c à c de levure chimique

huile d’olive

Durée: 45 min.

Niveau: facile

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 200°C. Travaillez le yaourt avec la farine, la levure chimique et le sel pour obtenir une pâte homogène. Recouvrez de film alimentaire te laissez reposer 15 minutes.

2. Faites cuire les œufs durs en 8 minutes. Réservez.

3. Faites chauffer un filet d’huile dans une casserole et faites-y revenir l’oignon et l’ail. Ajoutez le curry en poudre et faites chauffer quelques instants. Ajoutez les tomates en morceaux et les haricots verts et faites cuire encore 2 minutes. Arrosez d’eau, ajoutez une pincée de sel et faites mijoter le tout à feu doux pendant 15 minutes.

4. Divisez la pâte en 4 portions et abaissez-les sur le plan de travail fariné. Disposez les disques de pâte sur une plaque tapissée de papier cuisson. Assaisonnez-les de poivre et sel. Arrosez d’huile d’olive, piquez-y quelques trous à la fourchette et enfournez pendant 14 minutes, jusqu’à ce que le pain soit doré.

5. Ecalez les œufs et coupez-les en deux. Plongez-les dans la sauce et faites chauffer le tout pendant 2 minutes. Décorez de coriandre et servez accompagné de pain naan.