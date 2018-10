Une barre de chocolat? Bof, trop banal. Mais une grande envie de chocolat quand même! Préparez donc des truffes comme dessert. Il n’y a qu’à faire fondre du chocolat en y ajoutant des bonnes choses. Simple comme bonjour mais tellement, tellement bon…





Pour 8 truffes environ:



180 ml de crème entière

2 c à s de café soluble

600 g de chocolat au lait fair trade

50 g de noix de pécan, hachées

Durée: 20 min. + 3 heures de réfrigération

Niveau: facile



1. Faites chauffer la crème avec le café soluble en remuant, jusqu’à ce que le café soit dissous. Portez à ébullition.

2. Brisez le chocolat en morceaux, mettez-les dans un bol et versez la crème chaude par-dessus. Placez le bol dans de l’eau chaude et faites fondre le chocolat en remuant. Incorporez les noix de pécan.

3. Versez le mélange au chocolat fondu dans un plat tapissé de papier cuisson et faites raffermir au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures. Démoulez la préparation, retirez le papier cuisson et laissez reposer à température ambiante.

4. Découpez la masse en truffes carrées et, à l’aide de 2 fourchettes, passez-les dans le cacao.