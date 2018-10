Du poulet au menu. Ok, dit comme ça, ce n’est pas le truc le plus excitant. Mais heureusement, cette viande un peu banale se transforme très facilement en recette super goûteuse. Avez-vous déjà essayé notre ‘pollo al limone’ ?





Pour 4 personnes



1 oignon, émincé

1 citron, pressé

100 ml de vin blanc

3 c à s de liant pour sauces

2 c à s de fromage crème

1 c à c de sucre

4 blancs de poulet, en dés

1 cube de bouillon de poulet + 250 ml d’eau

poignée de feuilles de basilic

huile d’olive

beurre

Niveau: facile



1. Dans une casserole ou une cocotte, faites chauffer une noix de beurre et un filet d’huile d’olive. Faites-y revenir l’oignon. Quand il est translucide, ajoutez les dés de poulet et faites-les colorer de toutes parts.

2. Mouillez avec le vin et faites cuire 2 minutes. Dans un bol, mélangez le jus de citron avec le liant pour sauces et le sucre, pour former une pâte. Diluez le cube de bouillon dans 250 ml d’eau bouillante et versez ce bouillon dans le poulet, ainsi que le mélange de jus de citron. Remuez jusqu’à ce que la sauce épaississe.

3. Incorporez le fromage crème et assaisonnez de poivre et sel. Juste avant de servir, parsemez de basilic.

4. Idée : délicieux avec de la purée.