La tarte aux pommes est divine, la tarte aux poires aussi. Et si on les mélangeait, pour créer quelque chose d’encore meilleur? Cette tarte aux deux fruits est plus dynamique et plus savoureuse, un véritable hommage à l’automne. Et elle est doublement miam!





Pour 6 personnes:



Pour la pâte:

175 g de beurre, froid

300 g de farine

150 g de sucre blanc

1 jaune d’œuf

2 c à s d’eau glacée



Pour la farce:

2 poires, épluchées et coupées en lamelles

2 pommes, épluchées et coupées en lamelles

3 c à s de chapelure

1 œuf, légèrement battu

50 g de beurre

80 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

2 jaunes d’œufs

Niveau: facile



1. Préchauffez le four à 175 °C. Coupez le beurre froid en petits morceaux et mettez-le dans un bol avec les autres ingrédients de la pâte (sauf l’eau). Mixez le tout pour obtenir un mélange grumeleux. Ajoutez 1 c à s d’eau et pétrissez à la main pour former une pâte homogène. Ajoutez encore un peu d’eau si la pâte est trop grumeleuse.

2. Beurrez un moule amovible rond et farinez-le. Abaissez la pâte sur le plan de travail fariné et garnissez-en le moule (fond + bords). Découpez l’excédent de pâte.

3. Saupoudrez la pâte de chapelure. Mélangez les fruits avec le jus de citron. Faites fondre le beurre avec le sucre et le sucre vanillé et incorporez les jaunes d’œufs, en fouettant. Disposez les fruits sur le fond de pâte et versez la sauce par-dessus.

4. Rassemblez les restes de pâte, et formez-en de longs rubans que vous ‘tissez’ sur le haut de la tarte. Badigeonnez avec l’œuf battu et enfournez pendant 35 minutes environ.