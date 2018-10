En ce moment, le potiron est partout, et il n’en finit pas de nous donner des idées. Ce légume nourrissant forme la base parfaite d’un plat végétarien sensationnel. Ce curry aux pois chiches, par exemple…!





Pour 4 personnes



1 petit potiron butternut, en dés

1 oignon, émincé

1 piment rouge, haché

2 cubes de bouillon de légumes

1 gousse d’ail, écrasée

850 ml de lait de coco

3 c à s de curry en poudre

bouquet de coriandre

212 ml de pois chiches

Niveau: facile



1. Faites revenir l’oignon dans de l’huile d’olive. Ajoutez l’ail et le piment. Ajoutez ensuite le curry en poudre et faites cuire 2 minutes. Ajoutez ensuite les dés de potiron et faites sauter quelques instants.

2. Mouillez avec le lait de coco et émiettez-y les cubes de bouillon. Portez le curry à ébullition, baissez le feu et laissez-le mijoter 30 minutes à petit feu.

3. Ajoutez les pois chiches et faites-les chauffer dans le curry. Décorez de coriandre.

Idée: Délicieux avec du riz.