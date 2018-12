Pas de fête réussie sans canapés! Et les meilleurs sont faits maison. Ils ne sont pas difficiles à préparer pour autant: avec un peu de concombre, d’épinards et autres délices, faites apparaître ces zakouskis sains, mais flamboyants.





Pour 4 personnes



1 œuf

150 g d’épinards, hachés

300 ml de lait

200 g de farine, tamisée

1 c à c de levure chimique

une poignée de salade iceberg

150 g de ricotta

150 g de jambon Serrano

4 oignons de printemps, en rondelles

50 g de noix, grossièrement hachées

huile de tournesol

poivre et sel 1 œuf150 g d’épinards, hachés300 ml de lait200 g de farine, tamisée1 c à c de levure chimiqueune poignée de salade iceberg150 g de ricotta150 g de jambon Serrano4 oignons de printemps, en rondelles50 g de noix, grossièrement hachéeshuile de tournesolpoivre et sel Durée: 40 minutes

Niveau: moyen

Type de plat: Bouchée / entrée



1. Au blender, mixez brièvement les épinards avec le lait, l’œuf et une cuillère à soupe d’huile. Ajoutez la farine tamisée et la levure chimique et assaisonnez de poivre et sel. Mélangez encore pour obtenir un mélange homogène.

2. Faites chauffer l’huile dans une poêle à crêpes et faites cuire des crêpes plutôt fines.

3. Tartinez chaque crêpe de ricotta et assaisonnez de poivre et sel. Garnissez de salade iceberg, jambon serrano, oignons de printemps et noix hachées. Enroulez les crêpes et coupez-les en tronçons.