Pfiou! Vous avez le ventre lourd après les plantureux repas des fêtes, vous aussi? Il est temps de mettre votre estomac au repos. Cette recette de poulet vapeur est toute légère, blindée de vitamines et prête en un clin d’œil.





Pour 4 personnes



4 blancs de poulet

2 c à s de curry en poudre

6 carottes, épluchées et coupées en rondelles

200 g de haricots princesse, nettoyés

1 petit brocoli, en bouquets

250 g de riz blanc



Pour la sauce:

1/2 citron vert, jus & zeste

1/2 cube de bouillon de légumes + 120 ml d’eau bouillante

2 oignons de printemps, en rondelles

huile de tournesol

Durée: 25 minutes

Niveau: facile

Type de plat: Plat principal



1. Assaisonnez les blancs de poulet avec la moitié du curry en poudre, du poivre et du sel. Placez-les dans le cuit-vapeur. Ajoutez également les carottes, les bouquets de brocoli et les haricots. Faites cuire le tout à la vapeur pendant 15 minutes environ. Vous ne possédez pas de cuit-vapeur? Assaisonnez alors le poulet de curry en poudre, poivre et sel et faites-le cuire à la poêle, dans une noisette de beurre ou un filet d’huile. Quant aux légumes, faites-les blanchir dans de l’eau salée et faites-les revenir ensuite dans un peu de matière grasse.

2. Faites cuire le riz dans de l’eau légèrement salée. Diluez le cube de bouillon dans 120 ml d’eau bouillante. Ajoutez 1 c à s d’huile, le reste du curry en poudre et le jus et le zeste de citron vert. Mélangez soigneusement. Ajoutez les oignons de printemps et assaisonnez de poivre et sel.

3. Servez le poulet et les légumes dans les assiettes et nappez de sauce. Accompagnez de riz.