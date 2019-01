Rien de plus chaleureux qu’un gratin généreux, chaud et fumant, vous ne trouvez pas? En mélangeant le fromage de la croûte avec de la chapelure et de la moutarde, apportez-lui encore plus de goût et de plaisir croustillant.





Pour 4 personnes



400 g de haricots rouges kidney, en conserve, rincés & égouttés

2 oignons rouges, en demi-rondelles

2 gousses d’ail, écrasées

250 g de champignons, découpés

½ chou vert, en lanières

100 g de chapelure

100 g de fromage vieux, râpé

2 c à s de moutarde

600 g de chipolata de campagne

huile d’olive

Niveau: facile

Type de plat: Plat principal



1. Préchauffez le four à 200°C. Faites revenir l’ail et l’oignon dans l’huile d’olive. Quand ils sont translucides, ajoutez les champignons et le chou. Assaisonnez de poivre et sel, mélangez le tout et faites sauter 5 minutes, jusqu’à ce que le chou soit tendre.

2. Ajoutez les haricots rouges, mélangez et versez la préparation dans un plat à gratin préalablement graissé.

3. Mélangez la chapelure avec le fromage râpé et la moutarde. Recouvrez les légumes de ce mélange. Disposez les chipolatas par-dessus et arrosez-les d’huile d’olive. Enfournez le tout pendant 25 minutes, jusqu’à ce que la saucisse soit cuite et la croûte bien dorée.