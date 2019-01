En Asie, on sait ce que cuisiner relevé et parfumé veut dire. A nous de faire comme eux, en préparant une soupe pleine de fraîcheur, au gingembre, curry, coco et coriandre. Ajoutez-y un peu de poulet et de spaghettis, et vous obtenez un repas complet que vous dégusterez à grands coups de ‘slurp’!





Pour 4 personnes



250 g de spaghettis

400 g de blanc de poulet, en lamelles

3 cm de gingembre frais

2 c à s de curry en poudre

800 g de mélange pour wok

800 ml d’eau bouillante

1 1/2 cube de bouillon de poulet

400 ml de lait de coco

1 citron vert

poignée de coriandre

huile de tournesol

poivre et sel 250 g de spaghettis400 g de blanc de poulet, en lamelles3 cm de gingembre frais2 c à s de curry en poudre800 g de mélange pour wok800 ml d’eau bouillante1 1/2 cube de bouillon de poulet400 ml de lait de coco1 citron vertpoignée de coriandrehuile de tournesolpoivre et sel Durée: 20 minutes

Niveau: facile

Type de plat: Lunch-Plat principal



1. Faites cuire les spaghettis al dente dans de l’eau légèrement salée. Faites cuire et dorer les lamelles de poulet dans de l’huile. Râpez le gingembre par-dessus, ajoutez le curry en poudre, assaisonnez de poivre et sel et faites sauter le tout pendant 2 minutes. Ajoutez ensuite le mélange pour wok et mélangez.

2. Diluez le bouillon en cube dans l’eau chaude. Versez-le dans la casserole, ainsi que le lait de coco. Faites mijoter pendant 5 minutes. Assaisonnez la soupe de jus de citron vert.

3. Servez les spaghettis dans les assiettes, recouvrez-les de soupe et décorez de coriandre. Accompagnez de quartiers de citron vert.