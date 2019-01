On dit souvent que les pâtes font grossir. Dans le cas de pâtes blanches, dégoulinantes de fromage, c’est vrai. Mais notre recette de pâtes complètes avec du poisson et plein de légumes (et tellement de goût) est totalement sans danger. A savourer sans arrière-pensées!





Pour 4 personnes:



4 filets de cabillaud

1 gros oignon, émincé

2 gousses d’ail, écrasées

1 bocal de poivrons grillés, en dés

2 c à s de feuilles de thym frais

1 c à s d’origan séché

800 g de tomates concassées en conserve

250 g de tomates cerise

400 g de penne complètes

40 g de pignons de pin

huile d’olive

Durée: 40 minutes

Niveau: facile

Type de plat: Plat principal



1. Faites cuire les pâtes al dente dans de l’eau légèrement salée. Dans une casserole pouvant aller au four, faites revenir l’ail et l’oignon dans de l’huile d’olive. Ajoutez les dés de poivron, le thym, l’origan, les tomates concassées et les tomates cerise. Assaisonnez de poivre et sel. Faites mijoter le tout pendant 10 minutes à feu doux.

2. Préchauffez le four à 180°C. Assaisonnez le poisson de poivre et de sel et disposez-le dans la sauce. Retournez le poisson, arrosez-le de quelques gouttes d’huile d’olive et parsemez de pignons de pin. Enfournez la casserole pendant 10 minutes. Servez avec les pâtes.