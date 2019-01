Le Cornish pasty est une gourmandise traditionnelle britannique: un chausson en pâte, fourré de viande et de légumes. Nous y avons glissé du rumsteak, du panais et de la pomme de terre. Un repas belge complet en format pratique à déguster, quoi.





Pour 8 pièces



500 g de farine mix ciabatta

310 ml d’eau

450 g de rumsteak (ou de steak pelé)

450 g de pommes de terre, en petits dés

250 g de panais, en petits dés

1 grosse carotte, en petits dés

2 oignons, émincés

1 œuf, légèrement battu

Niveau: facile

Type de plat: lunch



1. Pétrissez la farine avec l’eau pour obtenir une pâte souple et élastique. Enveloppez-la de film alimentaire et laissez-la reposer au moins 1 heure au réfrigérateur.

2. Découpez la viande en petits dés. Préchauffez le four à 170°C. Abaissez la pâte. Découpez-y 8 cercles de 20 cm de diamètre. Au centre de chaque disque de pâte, dressez une cuillérée de légumes (oignon + panais + carotte + pomme de terre). Ajoutez la viande par-dessus. Assaisonnez de poivre et sel. Mouillez les bords de la pâte avec un peu d’eau et fermez les chaussons.

3. Placez les chaussons sur une plaque tapissée de papier cuisson. Badigeonnez-les d’œuf battu et enfournez-les pendant 40 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient cuits et dorés.