Non, un bon burger n’est pas forcément gras et lourd. Avec de la betterave rouge, des lentilles et des flocons d’avoine, créez une version vitaminée qui vous remettra d’aplomb après le sport ou une longue journée de travail. Surtout si vous le combinez avec un peu d’avocat et des pistolets complets. Miam !





Pour 4 personnes



200 g de betteraves rouges précuites

400 g de lentilles (en conserve)

200 g de flocons d’avoine

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, écrasées

2 œufs

poignée de feuilles de basilic

4 petits pains/pistolets gris ou complets

1 avocat, en lamelles

200 g de feta, en lamelles

1 sachet de salade de blé

2 c à s d’huile d’olive

1/2 c à c de poivre de Cayenne

Durée: 1 heure + refroidissement: 1 heure

Niveau: facile

Type de plat: Plat principal - Lunch



1. Hachez les betteraves rouges. Au blender, mixez-les avec l’oignon, l’ail, les lentilles, le basilic, les œufs et l’huile d’olive, pour obtenir une masse homogène. Incorporez les flocons d’avoine, assaisonnez de poivre de Cayenne et de sel et laissez reposer pendant 30 minutes.

2. Mouillez vos mains et formez 4 boulettes de ce mélange. Faites chauffer un filet d’huile d’olive et placez-y les boules de pâte. Aplatissez-les à l’aide d’une spatule. Faites cuire les burgers des deux côtés jusqu’à ce qu’ils colorent légèrement.

3. Coupez les petits pains en deux. Garnissez-les de salade de blé, burger à la betterave, lamelles d’avocat, un peu de feta et encore un peu de salade de blé. Arrosez de quelques gouttes d’huile d’olive. Recouvrez de l’autre moitié du pain et servez sans attendre.