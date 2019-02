Une écrasée de pommes de terre avec des épinards et de la crème épaisse, des crevettes, un œuf poché, … Même si ça ressemble à un stoemp amélioré, ce n’est pas tout à fait pareil. Voici une potée aussi facile à faire que succulente.





Pour 4 personnes



1 kg de pommes de terre à chair ferme

400 g d’épinards

filet de vinaigre

4 œufs

2 c à s de crème épaisse

noix de beurre

poivre et sel

pincée de muscade

200 g de crevettes grises 1 kg de pommes de terre à chair ferme400 g d’épinardsfilet de vinaigre4 œufs2 c à s de crème épaissenoix de beurrepoivre et selpincée de muscade200 g de crevettes grises Durée: 30 min.

Niveau: facile

Type de plat: dîner



1. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux. Faites-les cuire environ 20 minutes dans de l’eau salée. Pendant la dernière minute de cuisson, ajoutez les épinards dans la casserole.

2. Portez à ébullition l’eau additionnée d’un bon filet de vinaigre. Baissez le feu (l’eau ne doit plus bouillir), et formez un tourbillon dans l’eau. Cassez un œuf dans une tasse et faites-le glisser dans le tourbillon. Faites-le cuire 3 minutes. Faites de même pour tous les œufs.

3. Sortez les œufs de l’eau à l’aide d’une écumoire, et égouttez-les sur du papier absorbant.

4. Egouttez les pommes de terre et écrasez-les grossièrement avec la crème épaisse et une noix de beurre. Assaisonnez de sel, poivre et muscade.

5. Servez la potée dans les assiettes. Ajoutez un œuf poché et décorez de crevettes grises.