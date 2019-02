Les beignets, on adore (et en cette période de carnaval, les occasions de craquer ne manquent pas). Mais les chaussons aux pommes, c’est drôlement bon aussi... Fini le dilemme, place aux beignets fourrés à la pomme. Un plus un égale trois!





Pour 4 à 6 personnes:



1 pomme, en dés

200 ml de lait

1 sachet de sucre vanillé

10 g de levure

250 g de farine, tamisée

2 œufs

1 c à c de sel

huile de friture 1 pomme, en dés200 ml de lait1 sachet de sucre vanillé10 g de levure250 g de farine, tamisée2 œufs1 c à c de selhuile de friture Durée: 45 min + 30 min de levée

Niveau: moyen

Type de plat: Goûter / Dessert



1. Faites tiédir le lait avec le sucre vanillé. Retirez du feu et mélangez avec la levure.

2. Tamisez la farine dans un bol et ajoutez-y le lait.

3. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Ajoutez les jaunes dans la pâte, ainsi que les petits bouts de pomme. Fouettez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les délicatement dans la pâte.

4. Ajoutez le sel en dernier lieu et mélangez brièvement. Couvrez la pâte avec un torchon de cuisine propre et faites-la reposer une demi-heure dans un endroit chaud.

5. Pendant ce temps, faites chauffer la friteuse à 180°C.

6. Aidez-vous d’une cuillère à glace pour former environ 4 boules de pâte, que vous plongez dans la friture. Faites-les dorer en 5 minutes environ. Egouttez-les sur du papier absorbant. Procédez de même avec le reste de la pâte.