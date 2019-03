Si on vous dit ‘waterzooi à la gantoise’, vous pensez probablement à du poulet et des légumes, mais à l’origine, ce plat mettait le poisson à l’honneur. Retour aux sources avec cette recette, que nous avons rendue encore meilleure avec un savoureux morceau de cabillaud.





Pour 4 personnes:



800 g de pommes de terre à chair ferme, épluchées et coupées en morceaux

2 carottes, épluchées et coupées en julienne

1 blanc de poireau, en demi-rondelles

1 oignon, émincé

1 l d’eau + 2 cubes de bouillon de légumes

600 g de cabillaud frais

noisette de beurre

150 ml de vin blanc

poivre et sel

10 g de ciboulette, ciselée

2 œufs

200 ml de crème



Type de plat: dîner



1. Faites cuire les pommes de terre 20 minutes dans de l’eau salée.

3. Faites chauffer l’eau et diluez-y les cubes de bouillon. Coupez le poisson en gros morceaux et faites-le pocher pendant environ 2 à 3 minutes. Retirez délicatement le poisson du bouillon et réservez au chaud.

4. Faites chauffer le beurre dans une casserole et faites-y revenir l’oignon 5 minutes avant d’ajouter les autres légumes. Faites-les sauter pendant 3 minutes et mouillez avec le vin blanc. Faites évaporer pendant 2 minutes et ajoutez ensuite le bouillon. Faites mijoter 5 à 10 minutes à feu doux, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

6. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Battez légèrement les jaunes avec la crème. Assaisonnez de poivre et sel.

7. Baissez le feu et incorporez la crème dans les légumes. Faites épaissir pendant quelques minutes, mais veillez à ne plus faire bouillir la sauce!

8. Servez les pommes de terre et le poisson dans des assiettes creuses et nappez-les d’une louche de sauce aux légumes. Décorez de ciboulette.