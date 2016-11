La gourmandise n’est pas toujours un défaut, et les sucreries ne sont pas toujours mauvaises pour la santé. Vous ne nous croyez pas? Essayez ces délicieuses friandises maison, à base de flocons d’avoine et fruits séchés. Un remontant sain et délicieux après le sport!

Ingrédients: 100 g de mangue

3 c à s de miel

45 g de flocons d'avoine

50 g de noix de cajou

50 g de noix

4 figues séchées

4 dattes

Etape 1: Hachez finement les noix.

Etape 2: Coupez les dattes et les figues en très petits morceaux. Mixez la mangue avec les fruits secs et le miel.

Etape 3:Incorporez-y les flocons d'avoine et les noix. Laissez imprégner un moment. Formez des boulettes et servez.

Variante : Remplacez la mangue par des framboises.