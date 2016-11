Ingrédients: 1 brocoli, en bouquets

1 poireau, en rondelles

20 g de beurre

500 ml de lait demi-écrémé

40 g de farine

5 c à s de fromage râpé light

200 g de dés de jambon cuit

150 g de macaronis ou pâtes courtes

poivre et sel

Etape 1: Faites cuire les brocolis al dente dans de l'eau légèrement salée. Faites cuire les poireaux dans du beurre et assaisonnez de poivre et sel.

Etape 2: Faites cuire les macaronis al dente et égouttez-les.

Etape 3: Mélangez la farine et le lait et portez à ébullition. Laissez mijoter 5 minutes. Retirez la casserole du feu et assaisonnez de poivre et sel. Mélangez-y le fromage et laissez fondre. Ajoutez le jambon et les légumes.

Etape 4: Mélangez cette sauce avec les pâtes et servez sans attendre.