Avez-vous déjà cuisiné de la pintade? Si c’est votre première fois, nous sommes prêts à parier que ce ne sera pas la dernière, car il s'agit du gibier le plus accessible et le plus facile à préparer. Et avec un peu de curry et de paprika, l’originalité est aussi au rendez-vous!

Ingrédients: 1 pintade, coupée en filets

3 carottes d'hiver, en bâtonnets

4 gousses d'ail

3 c à s de miel

1 c à s de curry en poudre

1 c à s de paprika en poudre

jus de 1/2 citron

huile d'olive extra vierge

1 dl d'eau

poivre et sel

Pour la sauce:

150 ml de vin blanc

1 échalote, émincée

1 barquette de fromage aux fines herbes (185 g)

1 c à s de persil plat, haché

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C.

Etape 2: Faites cuire les carottes et les gousses d'ail épluchées dans de l'eau avec un peu de poivre, de sel et un filet d'huile d'olive, jusqu'à ce que les carottes soient tendres. Égouttez les carottes et assaisonnez-les éventuellement d'un peu plus de poivre et sel.

Etape 3: Mélangez le miel, le jus de citron, le curry et le paprika avec l'eau. Assaisonnez de poivre et sel. Badigeonnez les filets de pintade avec ce mélange. Posez les filets dans un plat et enfournez pendant 30 minutes.

Etape 4: Pour la sauce: Versez le jus de cuisson de la viande dans un petit poêlon. Faites-y revenir l'échalote un moment. Ajoutez le vin et laissez cuire et réduire de moitié. Incorporez le fromage aux herbes et le persil dans cette sauce.

Etape 5: Servez la pintade avec les carottes et la sauce.



Astuce: les gousses d'ail sont parfaites pour accompagner ce plat. Lors de la cuisson, elles sont devenues moelleuses et leur goût s'est adouci (l'ail devient plus doux à la cuisson)