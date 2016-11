Béni soit le scampi, ce crustacé léger et délicieux, facile à préparer et vite prêt. Avec un peu de saumon et quelques ingrédients simples, préparez une cassolette savoureuse, en deux temps, trois mouvements. Le week-end peut commencer!

Ingrédients: 20 scampis, décortiqués et déveinés

350 g de filet de saumon, en dés

1 gros oignon, émincé

1 c à s de purée de tomate

250 ml de crème

3 c à s de persil haché

huile d'olive extra vierge

poivre de Cayenne

poivre et sel

Etape 1 : Faites revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive. Ajoutez les scampis et faites-les sauter jusqu'à ce qu'ils soient roses. Retirez les scampis de la poêle.

Etape 2: Remettez un filet d'huile d'olive et faites-y cuire et dorer les morceaux de saumon. Retirez-les de la poêle.

Etape 3: Baissez le feu et déglacez la poêle avec la crème. Ajoutez la purée de tomate et assaisonnez de sel, poivre et poivre de Cayenne. Remettez les scampis et le saumon dans la sauce et faites chauffer le tout.

Etape 4: Servez et décorez les assiettes de persil frais haché.



Délicieux avec du riz.