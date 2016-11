Les ‘jars’ sont ultra trendy, mais en réalité, les desserts, salades et repas en bocal sont aussi bien pratiques. Si vous n’avez pas très faim de grand matin, pourquoi ne pas prendre votre petit déjeuner un peu plus tard? Il suffit d’emmener votre petit bocal au travail ou à l’école. Malin et sain!

Ingrédients: Pour 4 bocaux:

450 g de yaourt à la grecque

Pour le granola:

200 g de flocons d'avoine, grossièrement hachés

100 g de noix de pécan

4 c à s de miel

3 c à s d'eau

3 c à s d'huile d'olive

Pour le coulis de mandarines:

4 mandarines

80 g de miel

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C.

Etape 2: Mélangez tous les ingrédients du granola. Étalez le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson et faites dorer au four chaud pendant 20 à 30 minutes, en remuant régulièrement.

Etape 3: Épluchez les mandarines et mixez la chair. Faites chauffer le liquide obtenu avec le miel. Laissez refroidir.

Etape 4: Partagez la moitié du granola dans les bocaux. Recouvrez de yaourt. Ajoutez le coulis de mandarines et terminez par une couche de granola. Fermez chaque pot hermétiquement.

Conseil: Conservez votre petit déjeuner dans un bocal bien fermé. Vous l'emporterez pour le déguster dans le train ou au bureau!