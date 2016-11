Ingrédients: 600 g de filet de poulet

200 g de haché porc/bœuf, en boulettes

200 g de champignons, en quartiers

100 ml de crème

500 ml d'eau

1 cube de bouillon de poule

20 g de beurre

2 c à s de persil plat, haché

1 pâte feuilletée prête à l'emploi

Pour la sauce:

20 g de beurre

40 g de farine

poivre, sel

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Déroulez la pâte feuilletée et découpez-y des motifs. Faites-les cuire 15 minutes au four. Ce sera le petit 'chapeau' croustillant de votre vol-au-vent.

Etape 2: Faites cuire le poulet 15 minutes dans le bouillon. Sortez-le de la casserole et réduisez-le en petits morceaux. Filtrez le bouillon.

Etape 3: Faites cuire les champignons et les boulettes dans une noisette de beurre.

Etape 4: Pour la sauce, faites fondre le beurre dans un poêlon. Incorporez la farine et remuez. Ajoutez progressivement le bouillon et laissez cuire et épaissir en remuant, afin d'obtenir une sauce sans grumeaux. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 5: Mélangez le poulet avec la sauce, ainsi que les boulettes et les champignons. Laissez mijoter 5 minutes. Ajoutez la crème et faites chauffer le tout quelques instants. Servez dans des cocottes individuelles et décorez d'un petit chapeau en pâte feuilletée. Terminez par le persil haché.