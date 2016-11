Décembre est là, et avec lui les températures qui chutent et la nuit qui tombe toujours plus tôt. Pour se réconforter, rien de tel qu’un bon plat de pâtes. Celui que nous vous proposons est particulièrement facile et vite prêt. Les enfants, vous pouvez commencer à mettre la table!

Ingrédients: 700 g de tortellinis frais

700 ml de sauce tomate au basilic

300 g de mozzarella, râpée

250 g de jambon, en petits morceaux

feuilles de basilic

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Faites cuire les tortellinis al dente dans de l'eau légèrement salée.

Etape 2: Dressez une couche de pâtes dans le fond d'un plat à gratin. Recouvrez avec la moitié de la sauce tomate, la moitié du jambon et la moitié de la mozzarella. Ajoutez une nouvelle couche de tortellinis, versez le reste de la sauce tomate et saupoudrez du reste de jambon et de mozzarella.

Etape 3: Faites gratiner le plat au four pendant 25 minutes. Juste avant de servir, saupoudrez de basilic.

Astuce: Préparez cette recette avec des raviolis ou d'autres pâtes farcies au choix.