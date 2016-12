Chouette, le mois le plus festif de l’année est arrivé! Fêtons la fin de l’année en beauté, avec des bulles, comme il se doit. Cette année, la grande mode est aux cocktails au champagne. Du champagne avec des glaçons?! Essayez, vous serez étonnés. Tchin tchin!

Ingrédients: Mojito au champagne:

1 quartier de citron

1 c à c de sucre

2 cl de rhum blanc

champagne

1 brin de menthe

1 rondelle de citron vert

glaçons Pink Champagne:

1 quartier de citron vert

1 pamplemousse rose, pressé

champagne

1 brin de thym

3 myrtilles

glaçons Pineapple Splash:

4 cl de sirop d'ananas (en conserve)

2 cl de vodka

1 c à c de jus de citron

champagne

1 tranche d'ananas

glaçons

Pour le Mojito au champagne:

Etape 1: Pressez le quartier de citron dans un verre à champagne. Mélangez-le avec le sucre, ajoutez le rhum et remuez.

Etape 2: Allongez de champagne et de glaçons. Décorez d'un brin de menthe et d'une rondelle de citron.

Pour le Pink Champagne:

Etape 1: Pressez le quartier de citron vert dans un verre à champagne. Ajoutez le jus de pamplemousse et allongez de glaçons et de champagne.

Etape 2: Décorez d'un brin de thym et de myrtilles.

Pour le Pineapple Splash:

Etape 1: Versez le sirop d'ananas dans une coupe. Versez-y la vodka et le jus de citron et remuez.

Etape 2: Allongez de glaçons et de champagne. Achevez avec une rondelle d'ananas.