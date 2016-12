Les petites restes dans le frigo offrent plein de possibilités: une soupe, une salade, ou pour changer, une tortilla. Accommodez un reste de légumes avec des pommes de terre grenaille et du fromage râpé (il y en a toujours un peu qui traîne, non?). Réussite assurée!

Ingrédients: 250 g de pommes de terre grenaille, en dés

1 oignon, émincé

restes de légumes: tomates en dés, poireau en rondelles, bouquets de brocoli ou chou-fleur

poivron en dés

restes de fromage râpé

restes de fines herbes

5 oeufs

1 dl de lait

huile d'olive extra vierge

poivre et sel

Etape 1: Faites cuire les pommes de terre grenaille dans de l'eau salée. Battez légèrement les œufs avec le lait,du sel et du poivre. Mélangez les œufs battus avec les pommes de terre cuites, les légumes, le fromage râpé et les fines herbes hachées.

Etape 2: Faites chauffer un filet d'olive dans une poêle, versez-y le mélange et faites cuire pendant 8 minutes environ à feu doux. Achevez la cuisson en mettant votre tortilla sous le gril pendant 5 minutes environ.



Délicieux avec de la baguette croustillante.