Enfin, ça y est: ce soir, saint Nicolas passe! A nous les figurines en chocolat, le spéculoos, le massepain et les jouets! Pour une journée encore plus festive, préparez un goûter ou un dessert vraiment de circonstance: une tarte tatin aux mandarines.

Ingrédients: 1 rouleau de pâte feuilletée

9 mandarines

10 g de beurre

2 c à s de noix hachées

3 c à s de feuilles de thym

2 c à s de sucre

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C. Par tarte, pelez 8 mandarines et coupez-les en tranches. Pressez la dernière mandarine.

Etape 2: Faites fondre le sucre avec le jus de mandarine, jusqu'à ce qu'il colore légèrement.

Etape 3: Beurrez un moule à tarte et posez-y les tranches de mandarine. Arrosez avec le sucre fondu.

Etape 4: Posez la pâte feuilletée sur les fruits. Appuyez dessus pour qu'elle adhère et pressez

les bords vers l'intérieur.

Piquez-y quelques trous à la fourchette et enfournez pendant 30 minutes. Sortez la tarte du four et

placez une assiette sur la pâte. Retournez le tout d'un geste vif. Saupoudrez la tarte de thym et de noix hachées.

Délicieux avec une boule de glace.