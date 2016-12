Ingrédients: 225 g de beurre, fondu

115 g de chocolat noir (de Saint Nicolas)

115 g de chocolat au lait (de saint Nicolas)

115 g de chocolat blanc (de saint Nicolas)

225 g de farine

5 g de la levure chimique

6 œufs

300 g de sucre fin

Etape 1: Préchauffez le four à 220°C. Faites fondre les trois sortes de chocolat séparément au micro-ondes.

Etape 2: Fouettez les œufs avec le sucre pour obtenir une mélange crémeux. Versez-y le beurre

fondu sans cesser de remuer. Partagez le mélange en 3 parts égales et mélangez chacune avec une

couleur de chocolat fondu.

Etape 3: Dans chaque pâte, incorporez 1/3 de la farine et de la levure chimique et mélangez

soigneusement. Versez la première pâte dans un petit moule graissé et tapissé de papier cuisson.

Versez la deuxième couleur de pâte par-dessus et terminez par la troisième couleur.

Etape 4: Enfournez le tout pendant 40 minutes. Laissez refroidir le brownie et coupez-le en morceaux carrés