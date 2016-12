L'effilochée de porc (ou 'pulled pork') vous met l'eau à la bouche? Servi avec des frites et des légumes grillés, c'est un plat très populaire. Et que diriez-vous de la même chose, mais avec du canard? Le 'pulled duck' est un peu plus festif, et donc parfait pour la période de fin d'année!

Ingrédients: 800 g de magret de canard

2 c à s de sucre

2 c à s de miel

2 c à s de ketchup

1 c à s de paprika en poudre

1 c à s de poivre de cayenne

1/2 c à s de sel

5 cl de jus de pomme

5 cl de whisky

Extra: salades prêtes à l'emploi, sauces, pain

Etape 1: Préchauffez le four à 150°C. Mélangez le miel, le sucre, le ketchup, le paprika en poudre, le poivre de cayenne et le sel.

Etape 2: Faites des entailles peu profondes dans la couche de graisse du canard.

Badigeonnez les magrets de marinade.

Etape 3: Posez la viande dans un plat allant au four, peau vers le bas. Versez le jus de pomme et le whisky dans le plat (pas sur la viande) et recouvrez le tout de papier aluminium. Enfournez pendant 2 heures.



Si le liquide s'évapore trop vite, rajoutez un peu de jus de pomme ou de whisky.



Prolongez la cuisson d'1 heure encore. retirez le papier alumimium et versez le jus de cuisson dans un bocal. Conservez cette graisse pour y faire rissoler des pommes de terre plus tard (life hack).



Etape 4: Effilochez la viande à l'aide de 2 fourchettes.



Délicieux avec des salades prêtes à l'emploi, des sauces et du pain. Présentez tout dans des petits bols à table et laissez chacun se servir.