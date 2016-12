Souvent, au réveillon de Noël, on prévoit deux menus, un pour les adultes et un pour les enfants, qui se régalent de frites ou de hamburgers. Cette année, nous vous proposons de leur servir un plat qu'ils vont adorer et qui est dérivé du repas des grands: de délicieuses boulettes de Noël aux airelles. On parie qu'ils en réclameront chaque année?

Ingrédients: Pour les boulettes:

1 kg de haché porc et veau

1 oignon, émincé

2 œufs

100 g de chapelure

80 g d'airelles séchées

2 c à s de persil haché

20 g de beurre

2 c à s d'huile d'olive extra vierge

poivre et sel



Pour la sauce:

250 g de confiture aux myrtilles

150 ml de sauce chili

2 c à s de jus de citron

Etape 1: Faites tremper les airelles 10 minutes dans de l'eau chaude.

Etape 2: Mélangez tous les ingrédients pour les boulettes et ajoutez-y les airelles trempées et essorées. Pétrissez pour bien mélanger les ingrédients. Salez, poivrez.

Etape 3: Mouillez vos mains et formez des boulettes avec la viande.

Etape 4: Faites chauffer l'huile et le beurre et faites-y dorer les boulettes.

Etape 5: Mélangez les ingrédients de la sauce dans une poêle. Ajoutez les boulettes et laissez mijoter le tout 5 minutes.

Astuce: Servez les boulettes comme snack ou comme plat principal, accompagnées de purée.