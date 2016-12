3 vinaigrettes pour 18 huîtres plates (6 pièces par vinaigrette):

Vinaigrette 1:

1 c à s d'aneth haché

5 cl de vinaigre

1 oignon de printemps, émincé

1/2 c à c de sucre

poivre et sel

Vinaigrette 2:

1 échalote

1 c à s de ciboulette hachée

1 c à s d'huile d'olive extra vierge

jus de 1/2 citron

poivre et sel

Vinaigrette 3:

1 c à s de miel

1/2 oignon rouge

jus de 1 citron vert

1 c à s de persil haché

poivre et sel