Ingrédients: 3 vinaigrettes pour 18 huîtres plates (6 pièces par vinaigrette): 4 filets de saumon, coupés en deux

1 pâte feuilletée

400 g d'épinards frais

1 oignon

1 gousse d'ail

3 c à s de fromage crème

poivre et sel

1 c à c de paprika en poudre

1 œuf, légèrement battu

salade mixte

huile d'olive Pour la sauce à l'aneth:

100 g de yaourt

100 g de mayonnaise

3 c à s d'aneth haché

un filet de vin blanc

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C.

Etape 2: Faites revenir l'ail et l'oignon dans de l'huile d'olive. Ajoutez progressivement les épinards

et laissez-les réduire. Assaisonnez de poivre et sel. Incorporez le fromage crème au mélange.

Etape 3: Déroulez la pâte et découpez-y 4 tranches.

Etape 4: Saupoudrez la pâte de paprika et posez une filet de saumon sur chaque bout de pâte.

Assaisonnez le poisson de poivre et sel et recouvrez-le avec le mélange d'épinards.

Etape 5: Emballez le saumon dans la pâte feuilletée et pressez les bords avec une fourchette.

Badigeonnez la pâte d'œuf battu et faites cuire 20 à 25 minutes au four.

Etape 6: Pendant ce temps, mélangez tous les ingrédients de la sauce à l'aneth.

Etape 7: Garnissez les assiettes de salade, posez-y le saumon en croûte et nappez d'une cuillérée de sauce.

Astuce: Pour plus de goût, vous pouvez aussi enrober les filets de saumon d'une tranche de saumon fumé.